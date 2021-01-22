Підопічні продюсера Потапа Мішель Андраде і Позитив стануть новими ведучими тревел-шоу "Орел і Решка"

Як передає Politeka.net, таку новину співачка повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Вона також опублікувала спільне фото з репером Олексієм Завгороднім (справжнє ім'я позитиву), зроблене в екзотичній країні.

Сама Мішель Андраде відображена в чорному топі, квітчастій бандані і коричневих шортах із зав'язками спереду. Її співведучий показався у футболці, шортах і бейсболці козирком назад. Зірки позували посеред вулиці, спершись спинами один на одного.

"2021-ий тільки почався, а вже радує! О май гад! Ми з Позитивом станемо ведучими першого випуску ювілейного сезону "Орел і Решка. 10 років" 🎉 і візьмемо вас в дуже крутеее подорож! Здогадайтеся, куди полетимо? Зустрінемося 13 лютого в ефірі", - написала Мішель у своєму пості.

Користувачі Мережі зраділи новим ведучим популярного шоу, деякі з них припустили, що випуск буде присвячений Болівії, де живе ТАТО Андраде:

"Ось це новина!!!! Круто, вітаю ведмедик"; "Ну нарешті не Івлєєва зі своїм клоном"; "в рай полетите однозначно"; " нарешті будуть наші ведучі, як раніше)"; "Вау круто, цікаво буде подивитися"; "Классс, на батьківщину"; "повеселіться"; "Супер, клас ❤️❤️❤️ буде круто✨ 👍"; "вау поздрав вітаю!!!! Дуже круто!!! Пишатися".

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