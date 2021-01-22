Зовнішність Меган Маркл стала приводом для обговорення в соціальних мережах
Свою професійну думку про зовнішність герцогині озвучив відомий хірург Ріккардо Фраті, передає Супутник.
За словами професіонала, за правилами "золотого перетину" екс-актриса переплюнула навіть свою суперницю Кейт Міддлтон.
"Швидше за все, вона (Меган Маркл - ред.) зробила ринопластику, так як кінчик її носа виглядає набагато тонше, ніж був раніше. До того ж, вона точно вдавалася до лазерів - на її шкірі немає великих пір і вона гладка як скло", - запідозрив Ріккардо Фраті, аналізуючи зовнішність дружини принца Гаррі.
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Він також додав, що у Меган Маркл - "діснеївська зовнішність", тому вона змогла випередити Кейт Міддлтон.
"Кейт виглядає як і раніше молодо, і за це можна подякувати ботокс. Також вона точно зверталася до стоматологів, щоб досягти такої природної і красивої посмішки", - резюмував Фраті в спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили Кейт Міддлтон в її день народження.
Як відомо, свій день народження герцогиня Кембриджська відзначала 9 січня, і через пандемію і локдауну їй довелося провести свято в колі чоловіка і дітей.
У день народження Кейт Міддлтон побачила вітальну листівку і подарунок від Меган і Гаррі після того, як поговорила з мамою і Єлизаветою II. І такий жест з боку родичів зворушив герцогиню.
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