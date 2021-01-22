Героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина заінтригувала грандіозними планами після весілля

Поки шанувальники першої в Україні "Холостячки" Ксенії Мішиної та її обранця сценариста Олександра Еллерта стежать за життям новоспеченої пари, вони вже почали планувати свою весільну подорож. Куди Мішина з Еллертом планує відправитися, вона показала у своєму сторіс в Instagram, пише Politeka.net.

Популярна в Україні пара заінтригувала коротким анонсом своїх подальших спільних планів, які будуть втілені після їхнього весілля. Забігаючи трохи наперед, Ксенія Мішина вже почала придумувати, як може пройти їх з Еллертом медовий місяць.

"Холостячка" склала невеликий колаж, на якому зображена разом зі сценаристом "Кварталу" у фіналі проекту. Мішина вибрала найкращий кадр, коли Еллерт нахилив її назад і пристрасно поцілував в губи.

У фото-плани про весільну подорож добре вписалося вбрання пари, де Ксенія Мішина в білосніжній сукні нареченої знаходиться поруч зі своїм обранцем в класичному чорному костюмі і білій сорочці.

На задньому плані в редакторі знімків Мішина розмістила знімки з найромантичніших місць планети, що змінюють один одного: це були Ейфелева вежа в Парижі, Колізей в Римі, Тадж-Махал, піраміди Єгипту і Перу, і навіть Велика Китайська стіна.

На колажі Ксенія розмістила напис "Весільна подорож", смайлик, що сміється, і "серце", а також відповідь Олександра "Я не проти".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина і Олександр Еллерт були знайомі ще до проекту "Холостячка". Пара зізналася, що перша їхня зустріч відбулася на шоу "Інтуїція". За словами Еллерта саме тоді він і закохався в Мішину.

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