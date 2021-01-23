Популярна українська співачка Оля Полякова повернулася в Україну після тривалої відпустки на Мальдівах

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала селфі, на якому позувала з яскравим макіяжем. Ольга була одягнена в просту чорну футболку і кепку. Волосся колоритної блондинки було зібране в тугий пучок.

Судячи з фото, Ольга повернулася в Україну після відпустки в теплих краях. Погода на батьківщині її здивувала.

"Прилетіла! А тут сніг", - підписала фото зірка.

У коментарях Ользі залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто позлорадствовал і пригадав Поляковій відпочинок на райських островах.

"Оля, а ти що думала, що тут яблуні цвітуть? Це не Мальдіви, дєтка..", "я бачу сонце", "Привезла нам тепло", "так, з голою ....й не побігаєш...або дуже не далеко", "треба назад їхати», «ти і в снігу Королева краси», "Відлітай назад", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на Мальдівах Ольга відпочивала зі своїми доньками. Співачка публікувала яскраві знімки в купальниках, не забувши зробити традиційні фотографії зі старшою донькою Марією, яка володіє неймовірною фігуркою. Варто відзначити, що старша дочка Полякової сильно схожа на матір, а молодша – на батька.

Нагадаємо, що скуйовджена Полякова показала свою розкішну квартиру в центрі Києва: "мрія побачити...".

Як повідомляла Politeka, Полякова з Мальдів зізналася українцям, що думає про мовний закон, вибухнув скандал: "Аж нудить!".

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