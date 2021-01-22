До чого ж гарна!

Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret показала ексклюзивні кадри, зроблені за лаштунками модельного показу

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала абсолютно без одягу. Безсоромна красуня скинула все зайве, прикривши бюст волоссям. Правда, уважні шанувальники все одно змогли розгледіти округлі "пагорби" зірки.

Спокусливості знімку додав яскравий макіяж. Пухкі губки і виразні очі моделі звели з розуму її шанувальників.

"Флешбек з 2019 року", - підписала фото модель.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Ти номер один», «прекрасна любов моя, ти як завжди прекрасна», «ти найкрасивіша жінка на світі», «я дуже люблю тебе», «чудова», «Моя прекрасна королева», «гаряче», «Краса», "у тебе таке гарне обличчя", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 27-річна Жизель Олівейра родом з Бразилії. Красуня приїхала підкорювати модельний бізнес в Америку і досягла небувалих висот. Спекотна брюнетка брала участь в декількох показах Victoria's Secret, а також знімалася для відомих брендів одягу та косметики.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра показала себе в образі двохтисячних. Красуня позувала в чорному вбранні. Особливу увагу привернув прозорий топ. Модель вийшла на прогулянку по Нью-Йорку, вразивши оточуючих.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра зігнулася на пляжі, як дика кішка, потрусивши своїми "кокосиками": "вогняна!".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра спокусила соковитими формами в купальнику:"Палюча крихітка".

Також Politeka писала, Жизель Олівейра показала, що ховала під сорочкою:"Чертовськи гаряча".