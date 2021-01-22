Вагітна Даша Квіткова з "Холостяка" порадувала округлою фігуркою і рішенням насолоджуватися

Вагітна дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова зараз знаходиться на другому триместрі і продовжує радувати фанатів подробицями свого цікавого положення. На своїй сторінці в Instagram дівчина похвалилася фігуркою, що значно змінилася, і зізналася, що тепер ні в чому собі не відмовляє, пише Politeka.net.

Даша Квіткова показала кадр з красивої фотосесії на березі океану, де вона в тілесному купальнику і з помітно кругленьким животиком позує на пляжі. На фото дружина Добриніна сидить на розкладному стільці в милій солом'яному капелюшку, якій захищає обличчя від сонця, і демонструє свої ідеальні засмаглі ніжки.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Daria Kvitkova (@kvittkova)

На ній - трусики з високою посадкою, які майже не приховують змін в її струнких формах, але акцентують увагу на апетитних стегнах дівчини. Даша повернула голову в бік морської гладі, але її очі ховалися за широкими полями капелюшка.

У своїй публікації Квіткова розповіла, що до 5-місячного терміну її вагітності залишилося всього два тижні. Також вона додала, що суворі рамки, правила в харчуванні і виснажливі дієти для неї тепер не важливі і вона зараз може собі дозволити навіть калорійні шпроти і крабовий салат.

"Ну, а коли, якщо не зараз, мені насолоджуватися цією можливістю. Ось серйозно!",- виправдовується Квіткова.

До вагітності Даша важила всього 55 кілограмів, але зараз ваги показують вже 58 кілограмів, а процедури зважування стали її щоденним ранковим ритуалом. До того ж і до талії вже додалося цілих 10 сантиметрів.

Підписники Квіткової в своїх коментарях дружно відзначили зміни у фігурці дівчини і написали їй багато компліментів, а також побажали здоров'я і мамі, і її майбутній дитині.

"Ну все, втратили Дашу. Тепер нас чекає мамський блог", "Як же тобі йде вагітність, така гарненька, здоров'я тобі і малюкові", "У тебе шикарна фігура навіть з животиком", "Час пролетить швидко, насолоджуйтеся", "Ой, клас!", "Ви прекрасні", "Шикарна фотка!!!!", "Яка ви кругленька і гарненька", - написали фоловери в соцмережі.

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