Молодша сестра української телеведучої Ольги Фреймут Юлія з віком стає все більше схожа на свою зоряну родичку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому вона сильно схожа на Ольгу. Юлія сиділа в машині і вирішила зробити селфі. Дівчина була одягнена в теплу курточку і шапку.

Варто відзначити, що раніше між сестрами було мало спільного в зовнішності, але після того, як Юлія схудла, вона стала набагато більше схожа на сестру. Якби вона перефарбувалася в блондинку, то дівчат було б важко відрізнити. Більш того, деякі шанувальники змогли переплутати Юлію з Олею навіть зараз.

"Красуня", «Моя любов», "Копія Олі", "Це що Оля?",- написали користувачі Мережі під постом Юлії.

Варто відзначити, що Ольга Фреймут дуже близька зі своєю молодшою сестрою. В одному з інтерв'ю телеведуча розповідала, що у неї мало близьких подруг, але зате є сестра, з якою вона може обговорити все на світі.

До речі, з інтерв'ю стало відомо, що Юлія працює разом з Ольгою. Жінки одна одну підтримують і надихають.

Додамо, що у Ольги Фреймут також є рідний брат Артур. З ним і його сім'єю ведуча підтримує теплі стосунки.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут вже готується стати бабусею, дочці поки всього 14 років: "буду хорошою...".

Як повідомляла Politeka, скандальна Фреймут в прозорій кофтині козирнула бездоганною зовнішністю:"я собі дуже подобаюся...".

Також Politeka писала, сувора Фреймут вразила сімейним затишком на дитячому святі: "головне, що посуд красивий...".