Скандальна російська актриса Христина Асмус поділилася особистим фото зі спальні і здивувала витівкою

Після розлучення з Гаріком Харламовим Христина стала уникати всіх питань про розлучення і особисте життя. Також артистка припинила відповідати на коментарі в Instagram, щоб уникнути будь-яких чуток, пов'язаних з її сім'єю. Замість цього Христина під кожним провокативним фото додає теги з найпоширенішими питаннями.

Так, цей раз не став винятком. Христина додала в профіль кадр, на якому позувала в ліжку і продемонструвала свій бюст з зухвалого ракурсу в одному чорному ліфчику. Не бажаючи бентежитися, дівчина зазначила самі їдкі коментарі, заздалегідь чекаючи хейт на свою адресу.

Як відомо, після зйомок фільму» Текст", актрису почали засипати питаннями в коментарях і постійно писати негатив.

"Де груди?; без Гаріка не цікава; блондинкою краще; під Гузєєву косиш; а де маска?; Краще повернися до Харламову; Ти ж мати, досить виблискувати; Незнаю звідки, але виглядають класно😂; Правда, що за фірми ліфчик?))))❤️; Які очі👍 😉 😀; Христина, вам дуже личить будь-який образ, ви прекрасна жінка і актриса від Бога. 👏 ; Прикольна самоіронія😂 👍 🔝; відразу кадр вийшов?) Хороши; гарні 😍 😜 Я про очі🤣 лааадно, тут всі хороші і все добре😍 🔥 😎", - пишуть користувачі цього разу.

Також у себе в Instagram красуня опублікувала фото з льодової ковзанки. Христина була одягнена в теплий комбінезон коричневого кольору. На ногах у неї красувалися біленькі ковзани. Артистка підняла ніжку і встала в красиву стійку.

"Я була впевнена, що це буде велика ганьба! Я їхала в машині і мільйон разів уявляла, як вийду на каток і відразу ж впаду. Потім ще раз. І ще раз«, - зізналася Христина, повідомивши, що останній раз на ковзани вона вставала в 2014 році, коли брала участь в»льодовиковому періоді".

За словами Асмус, тоді вона проводила трохи часу на льоду, оскільки у неї була велика завантаженість в кіно і на спектаклях. Вона була впевнена, що не зможе знову швидко встати на ковзани.

Нагадаємо, що Христина Асмус вразила схожістю з ефектною блондинкою, в мережі ахнули:»одне обличчя".

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