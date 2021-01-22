Популярне шоу "Маска", яке виходить на телеканалі "Україна", скасували через трагедію

Як передає Politeka.net, про це організатори шоу повідомили в Instagram. Як з'ясувалося, другий випуск шоу, який повинен був вийти в ефір 23 січня, скасували через трагедію на Харківщині.

«Рішенням президента 23 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими в Харківській області. Висловлюємо свої щирі співчуття. Другий випуск шоу МАСКА вийде в ефір в суботу, 30 січня о 21:00 на @kanalukraina», - написали автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу слів співчуття. Не обійшлося і без критики. Деякі глядачі не змогли стримати емоцій.

"Я так чекала 23 січня, а тепер чекати до 30", "Ну це просто триндець, так чекала, щоб його скасували", "А шоу як пов'язано з цією подією? Люди чекали, а тут такий облом", "співчуваємо разом з країною", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, 16 січня в Україні стартувало довгоочікуване шоу «Маска». Наприкінці випуску глядачам повідомили, що вони дізнаються, хто ховається під маскою Буйвола, який стане п'ятим детективом шоу. У суботньому ефірі секрет повинен був розкритися.

Нагадаємо, що Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".

Як повідомляла Politeka, Данилко, Полякова і Каменських посперечалися на "Масці" через руду кокетку: "це хто така повія?".

Також Politeka писала, шоу "Маска", детективам підказали, де може ховатися "Холостячка" Мішина:"чоловіків було чимало...".