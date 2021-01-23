Українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася пікантним кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в досить незвичному для неї образі. Кухар позувала в зеленому купальнику з чорними мереживами. Бікіні було більше схоже на нижню білизну і сиділо на Катерині ідеально.

Красуня встала під душ на тлі зеленої рослинності. Пружне тіло балерини намокло, краплі стікали по шкірі, що буквально звело з розуму її шанувальників. Варто відзначити, що для стриманої і елегантної Каті такий образ в новинку.

"Наповнитися енергією...",- підписала фото зірка.

У коментарях пост Кухар викликав справжній фурор. Шанувальники стали робити балерині компліменти і жартувати над спокусливими позами Каті.

"Ого, хороша", "Нікітюк позаздрить таким довгим ногам", "наш Чорний лебідь Катенька", "А ось і фривольності","яке фото, гарного відпочинку", "приємного відпочинку)", "яка ти витончена, як лебідь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Катерина Кухар з чоловіком і дітьми відпочиває на Мальдівах. Вона насолоджується природою і компанією українських зірок, які також відпочивають на райському острові.

Нагадаємо, що спокуслива Кухар показала, як кайфує на курорті разом з чоловіком: "навіть не хочеться...".

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