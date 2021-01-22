Відома співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, подражнила розкішним виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото в неймовірно красивій вечірній сукні. Лорак вибрала обтягуючу чорну сукню в блискітках. Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став екстремальний розріз. Красуня без сорому засвітила свою струнку ніжку, від якої неможливо було відірвати очей.

Волосся артистки було накручене. Образ прекрасно доповнювали прикраси у вухах і на руці.

"Мода швидкоплинна, стиль залишається з вами протягом життя. Я, наприклад, фанат вечірніх суконь. А ви?",- підписала фото зірка.

У коментарях Кароліні залишили масу захоплених відгуків.

"Кароліночка, дорога, кожне твоє фото і відео неймовірно теплі, кожен день з тобою - маленьке свято!", "Дуже елегантна і красива", «Фото просто супер», «а я захоплююся вашою жіночністю і красою», «яка красуня, гарного вам вечора, Каролін», "кішечка", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що нещодавно Ані Лорак була в Україні, де зустрілася з мамою. Також співачка прогулювалася по Києву і зустрічалася зі знайомими.

Нагадаємо, що похмура Ані Лорак в обіймах красеня заговорила про біль, несподівані кадри:"Все в минулому...".

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