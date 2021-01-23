Колишня дружина продюсера Потапа Ірина Горова вразила розкутим образом на екзотичному відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона відпочиває на Мальдівах разом зі своєю дочкою Наташею та сином Андрієм. Вона розмістила нові фото з курорту на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

На знімках Ірина Горова відображена у дворі Мальдівської вілли в легкій сукні з безліччю оборок і квітковими візерунками. На першому фото вона покрасувалася біля невеликого басейну на одній нозі, притиснувши руку до зони декольте, а на іншому пройшлася по помосту ніби танцювальними рухами. На останньому знімку красуня виявилася спиною до камери і ледь не засвітила зайве під подолом сукні, такий розкутості позаздрить навіть нова дружина Потапа, співачка Настя Каменських.

В описі Ірина навела рядки відомого письменника-драматурга Вільямі Шекспіра:



"Я завжди відчуваю себе щасливим. Ти знаєш чому?

Тому що я нічого ні від кого не чекаю,

Очікування - завжди біль...

Життя коротке... так що люби своє життя!

Будь щасливий... І посміхайся!

Перед тим, як говорити, слухай...

Перш, ніж писати, думай...

Перед тим, як витрачати гроші, зароби...

Перед тим, як молитися, прощай...

Перед тим, як робити боляче, Відчуй...

Перед тим, як ненавидіти, люби...

Перед тим, як померти, живи!"

Користувачі Мережі в коментарях захопилися сміливим образом Ірини:

"Така ніжна ❤️"; "які правильні слова"; "чудова жінка🙌 💗";" Ірина, Ви красуня💃"; "розумниця Шекспір 👍 і розумниця Ви👏❤️"; "красиво засмагла".

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