Українська фітнес-модель Юлія мішура порадувала щасливим ранковим виглядом у ліжку

Як пише Politeka.net, 28-річна чемпіонка Європи з бодібілдингу виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, ледь прокинувшись. Красуня сіла на ліжку в домашньому одязі: чорному светрі із зірочками. Можна помітити, що вона встигла надіти золоті сережки і браслет, які стали яскравим доповненням ранкового образу. Крім того, дівчина блиснула ледь помітним татуюванням на руці.

У такому вигляді Юлія мішура позувала в спальні, ніжачись в яскравих променях зимового сонця. Вона запустила одну руку в своє розпущене волосся, трохи прочинила пухкі губи і замружилася від задоволення. З усього видно, що Юлія насолоджується вимушеним відпочинком на жорсткому карантині через Китайський вірус, коли спортивні зали закрилися.

"Дім, милий дім",-зазначила фітнес-модель в тегах до посту. "Я люблю сонце".

Юлія мішура давно розвиває свою спортивну форму і не соромиться показати результати тренувань, мотивуючи користувачів мережі. Раніше вона виклала фото, для якого позувала біля дзеркала в чорних штанях і кофті, обличчя вона прикрила смартфоном. Спортсменка задерла одяг і похвалилася плоским животиком, частково засвітивши півкулі бюсту і відсутність бюстгальтера.

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