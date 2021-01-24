Американська актриса Меделін Петш, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Рівердейл", поділилася яскравими фото з романтичного вечора на зйомках

Незважаючи на те, що рейтинг серіалу почав падати в минулому році, багато шанувальників віддано чекали виходу п'ятого сезону «Рівердейла». У першій серії зірковий каст возз'єднався і порадував новими образами. У першому епізоді глядачі побачили довгоочікуваний випускний бал. Меделін Петш разом з серіальною дівчиною Ванессою Морган вразили образами з перших хвилин.

За сюжетом, дівчата стали королевами балу. З цього приводу красуня Меделін вирішила поділитися в Instagram своїми кращими фото зі зйомок і декількома закадровими фото, на яких постала не тільки в червоній сукні і в обіймах подруги, але ще і новим образом, який раніше в серіалі не був показаний.

Варто відзначити, що в реальному житті закохана пара Шеріл і Тоні є кращими подругами. Більш того, Меделін була в якості подружки нареченої у Ванесси Морган і заступалася за неї тоді, коли на зірку накинулися з критикою за раптове розлучення, та ще й під час вагітності.

"Така красива; я так рада подивитися п'ятий сезон Рівердейла 🥳; найнебезпечніша Малятко; я люблю тебе, Маделам❤️❤️; коли він з'явиться на Netflix? 😫 ; коли вони скасують це шоу лол; мені здається, ви виглядаєте дуже небезпечно; найкраща пара всіх часів; які вони красиві», - пишуть фанати під фото.

Відзначимо, раніше Маделін Петш і Тревіс Міллс приголомшили новиною про розставання. Напружений графік роботи в обох артистів, привів до розставання, музикант на той момент був зайнятий роботою над композицією, а актриса – зйомками в черговому сезоні «Рівердейла». Варто відзначити, що колишня пара досі говорить з теплотою про один одного. Відомо, що вони залишилися в дружніх відносинах.

"Я завжди буду захищати своє бажання розповідати про мої стосунки в Інтернеті, тому що Справжня любов дійсно існує, і для нашого покоління важливо знати, що вона переможе. Неважливо, кого ти любиш-вона переможе", - говорила раніше Меделін в Instagram.

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