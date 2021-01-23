Клієнти обурюються з приводу раптового блокування рахунків у "ПриватБанку"

Один з користувачів мережі залишив на сайті "Мінфін" негативний відгук про роботу банку, розповівши про неприємний досвід. За словами чоловіка, 23 січня він зайшов в сервіс "Приват 24" і виявив, що всі його карти заблоковані, при цьому оператори "гарячої лінії" не змогли роз'яснити причину.

"Робот приват 24" - написав текстове повідомлення в чаті банку, і порадив відкрити карту в іншому банку і» приват" переведе туди мої кошти", - додав автор відгуку. - "Рекомендую не тримати грошові кошти на карті Приват Банку, так як Вас в будь-який момент можуть позбавити доступу в Приват 24 і заблокувати всі ваші рахунки. Просто тому, що банку цього захотілося".

Українець додав, що через раптове блокування залишився без засобів існування, а тому змушений порушити самоізоляцію і відправитися в банківські відділення для відкриття нових рахунків і переказу грошей. Крім того, йому порадили відправити лист в офіс "Приватбанку", який знаходиться в Дніпрі, проте відповіді доведеться чекати до семи робочих днів.

"Сьогодні п'ятниця, і моє електронне фінансове життя зупинилося, як мінімум на два вихідних дні. Постараюся для себе відкрити щось нове за ці вихідні і спробувати прожити ці 2 дні без електронних грошей",-підсумував обурений клієнт.

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