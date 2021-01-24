Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер пограла з фантазіями фанатів

Зірка порадувала шанувальників спекотними знімками з подругою, пише Politeka.net. Фантазії користувачів мережі розбушувалися.

Шанувальники стали публікувати трохи змінені знімки двох моделей у своїх фан-групах.

Так, користувачі мережі опублікували спільне фото Кайлі Дженнер з Анастасією Караніколау в блискучих купальниках.

Зірки похвалилися красивими фігурами, при цьому шанувальники додали їх образам трохи сяйва. Так, Анастасія постала в зеленому купальнику, який сяяв стразиками, а Кайлі в бежевому бікіні, виблискуючи рожевими стразами.

Темноволоса модель привертала увагу не тільки своїми пишними формами, але і гарячою позою. Дженнер виставила назад пружні сідниці й закрила очі, відкривши губи.

В її волоссі були рожеві квіточки, як і у світловолосої подружки.

Ззаду спокусниць домалювали водоспад.

"Сходити з розуму🌿 🌺", - підписали знімок автори поста.

Користувачі мережі оцінили старання господарів групи, написавши багато приємного їм, а також люди захопилися досконалими фігурами двох моделей.

"Вау, чарівні", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер дружить, а Анастасією Караніколау з дитинства.

Приятельські стосунки дівчат вплинули на кар'єру Стассі надалі. Адже світловолоса красуня зробила кар'єру у віртуальному просторі, саме завдяки своїй відомій дружбі.

Відзначимо Анастасія "світилася" на обкладинках таких модних журналів як "Vogue".

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