Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер пограла з фантазіями фанатів
Зірка порадувала шанувальників спекотними знімками з подругою, пише Politeka.net. Фантазії користувачів мережі розбушувалися.
Шанувальники стали публікувати трохи змінені знімки двох моделей у своїх фан-групах.
Так, користувачі мережі опублікували спільне фото Кайлі Дженнер з Анастасією Караніколау в блискучих купальниках.
Зірки похвалилися красивими фігурами, при цьому шанувальники додали їх образам трохи сяйва. Так, Анастасія постала в зеленому купальнику, який сяяв стразиками, а Кайлі в бежевому бікіні, виблискуючи рожевими стразами.
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Темноволоса модель привертала увагу не тільки своїми пишними формами, але і гарячою позою. Дженнер виставила назад пружні сідниці й закрила очі, відкривши губи.
В її волоссі були рожеві квіточки, як і у світловолосої подружки.
Ззаду спокусниць домалювали водоспад.
"Сходити з розуму🌿 🌺", - підписали знімок автори поста.
Користувачі мережі оцінили старання господарів групи, написавши багато приємного їм, а також люди захопилися досконалими фігурами двох моделей.
"Вау, чарівні", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер дружить, а Анастасією Караніколау з дитинства.
Приятельські стосунки дівчат вплинули на кар'єру Стассі надалі. Адже світловолоса красуня зробила кар'єру у віртуальному просторі, саме завдяки своїй відомій дружбі.
Відзначимо Анастасія "світилася" на обкладинках таких модних журналів як "Vogue".
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