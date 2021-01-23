Популярна українська співачка Тіна Кароль у шкіряній сукні порадувала стильним образом на зйомках шоу " Голос"

Тіна Кароль вважається іконою стилю серед українських зірок. Співачка вважає за краще з'являтися на всіх заходах в трендових сукнях без відвертих вирізів і наляпистих принтів. Замість цього співачка робить акуратні і вибіркові акценти на бюсті або талії. Цього разу в наряді для першого ефіру шоу» Голос " Тіна блиснула тонкою талією і простою зачіскою.

Мінімалістичний образ дуже сподобався фанатам, адже він був створений українським дизайнером відомого бренду Катериною Сільченко. Як стверджує дизайнер, колір стиглої оливи буде в тренді цієї весни. Сам наряд зроблений з еко-шкіри, яка підкреслила крихкість зірки.

Елементи оголеної талії при закритому жилеті добре поєднувався з колірною гамою. Як повідомляється на фан-акаунті Тіни, деякі елементи одягу артистка придумала сама. На одній з примірок образу для "сліпих прослуховувань" Тіна зняла сережки з вух, застебнула їх на стегнах і сказала: "Це буде так!".

Фанати залишилися задоволені обраним стилем зірки:

"Краса", " мені шалено подобається плаття, і образ в цілому. Просто гармата💥«, " на твоїй планеті, — сказав Маленький принц, — люди вирощують в одному саду п'ять тисяч троянд... і не знаходять того, що шукають... — не знаходять, - погодився я.-але ж те, чого вони шукають, можна знайти в одній-єдиній троянді...» , «як на мене , то такий собі образ ! Бували в 100 разів кращі ! Але все одно люблю Тіну за її талант !😍😍😍».

Нещодавно також Кароль вирішила показати ближче, як виглядає її фігура в одному зі сценічних нарядів. Не так давно співачка привернула до себе увагу появою в розкішній чорній сукні з відкритим животом і декольте, більше схожим на ліф від купальника.

На новому відео Кароль показує себе в гримерці саме в цьому вбранні. Артистка знімає себе на телефон в дзеркалі, повертаючись в різні боки і розглядаючи свою фігуру. Вона кокетливо піднімає ногу, демонструючи ще й глибокий виріз на спідниці.

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