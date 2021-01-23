Російський співак Філіп Кіркоров з розмахом відпочив на новорічних канікулах

Як повідомляє Politeka.net, Філіп Кіркоров відпочивав на новорічних канікулах за кордоном. Він відлітав з вогкої Москви в райський куточок — на Мальдіви.

Співак не став розмінюватися на дрібниці при виборі готелю і зупинявся в одному з найдорожчих п'ятизіркових готелів на атолі Баа. Про свій відпочинок він згадав на сторінці в Instagram.

Музикант, за час відпочинку, встиг засмагнути на білосніжному пляжі, погуляти по тропічних алеях, спробувати страви місцевої кухні в ресторані при готелі, і відправитися на прогулянки на розкішній яхті. Саме знімками на яхті він і поділився.

На знімках співак позує в яскравому різнобарвному костюмі. При цьому його куртка прикрашена металевими заклепками в зоні плечей. Під неї він одягнув лимонного відтінку футболку з яскравим принтом - бульдогом, який тримає в зубах кастет. Виглядає співак дійсно епатажно.

Під знімками одразу з'явилися численні коментарі для співака, багато хто відзначали його зовнішній вигляд, а інші звертали увагу на місце зйомок. Були й ті, кому наряд не сподобався.

"Вперед за горизонти!!✌️Такий Класний!😊 ", "Чудовий, красивий, чарівний! Класно! І нехай збудеться все задумане!", "Красунчик Філіп безжурний завжди на позитиві"," класний дядько, але його луки це щось", " Бедросич, ну не лізь ти на жердину царя!".

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