Актор" Дизель Шоу " Єгор Крутоголов почав привчати однорічного сина Максима до чоловічих розваг

Як повідомляє Politeka.net, гуморист виклав на сторінці в соцмережі "Instagram" спільне фото з молодшою дитиною, зроблене на гоночному майданчику. Єгор Крутоголов вибрався на зимову прогулянку в червоних штанях, чорній куртці, бейсболці і темних сонцезахисних окулярах, а через плече повісив сумку. Варто відзначити, що артист давненько не голився і вже заріс густою щетиною, що загрожує перетворитися на бороду.

Зірка "Дизель шоу" посадив малюка в зимовому комбінезоні, теплій шапці і з соскою в зубах за кермо машини для картингу. Максим схопився руками за кермо і позував на камеру з зосередженим виглядом - справжній мужик росте. Сам Єгор на знімку притримує синочка за спину і корчить злісну пику, показуючи зуби.

Раніше стало відомо, що старший син Крутоголова, Лев, теж захоплюється картингом. 2020 рік став для хлопчика особливим, адже він завоював титул чемпіона України в цьому виді спорту, притому достроково. Як написав щасливий батько в соцмережі, юний гонщик настільки відірвався від суперників, що і них не було ніякого шансу наздогнати його за очками. Паралельно Льова боровся за Кубок України і посів третє місце за підсумками третього етапу, який пройшов у Києві.

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