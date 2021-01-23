Магнітна буря обрушиться на Землю і попсує здоров'я метеозалежним людям

Шкідливі коливання після спалаху на сонці досягнуть поверхні планети 31 січня, а найсильніший удар припаде на 1-2 лютого 2021 року, передає Politeka.net дані від лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Магнітосферні збудження будуть не дуже сильними, проте деякі люди можуть відчути себе недобре. На піку бурі можуть виникати головні болі, різкі перепади настрою, нездужання, загострюватися хронічні захворювання. Людина, схильна до впливу магнітних коливань, ризикує стати дратівливим, агресивним, неуважним, тому краще не сідати за кермо і не займатися небезпечною роботою.

Під час магнітної бурі дуже туго доведеться літнім, людям зі слабкою серцево-судинною системою, астмою, гіпертонією, неврозами - слід запастися важливими ліками і завжди тримати їх під рукою. Щоб пом'якшити ефект, необхідно дотримуватися режиму сну (спати не менше 8 годин поспіль), пити достатньо води і не перевтомлюватися, мова йде як про фізичну, так і розумової роботи.

Не завадять легка фізична розминка на свіжому повітрі, контрастний душ вранці і тепла розслаблююча ванна ввечері. Крім того, краще на час відмовитися від куріння, алкоголю, кави, жирну і важку їжу.

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