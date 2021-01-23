Подружжя давно не виходило на зв'язок зі світом, але тепер це зробив принц Гаррі

Зокрема, він емоційно розповів про вплив соціальних мереж на життя в усьому світі. Молодший брат принца Вільяма висловив упевненість в тому, що соцмережі часто поширюють неправильну інформацію, пише Cosmopolitan.

Можливо, саме через це подружжя перестали вести свою сторінку в соцмережі.

Принц Гаррі звинуватив соцмережі в штурмі Капітолію в Америці, геноциді в М'янмі і знищенні тропічних лісів Амазонії в Бразилії. У підсумку герцог прийшов до висновку про необхідність реформації соціальних платформ заради загального блага.

Гаррі розповів, що на них обрушився шквал негативу, вони піддалися, «мережевому булінгу і харассменту» та стали жертвами переслідування в мережі. «Необхідний звіт у колективному благополуччі, а не тільки фінансові бонуси. Я не можу зрозуміти, як соцмережі можуть з радістю отримувати прибуток, але при цьому всіляко уникати відповідальності», — поділився герцог Сассекський.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили Кейт Міддлтон в її день народження.

У день народження Кейт Міддлтон побачила вітальну листівку і подарунок від Меган і Гаррі після того, як поговорила з мамою і Єлизаветою II. І такий жест з боку родичів зворушив герцогиню.

Нагадаємо, що фото молоденької Меган Маркл з подружками розбурхало мережу.

Як Politeka писала, батько Меган Маркл дав свідчення проти дочки, пристрасті не вщухають.

Також Politeka повідомляла, що конфлікт у Палаці, друг Маркл і Гаррі видав всю правду про герцогів.