Популярні артистки заради слави змінили не тільки стиль і імідж, але ще і здорово схудли

Багато зірок не бояться говорити про схуднення, проте роблять це лише тоді, коли домагаються певних результатів. Представляємо вашій увазі останні кадри зірок з пляжу, які на багато що пішли, щоб скинути зайве.

Екс-ВІА Гра Санта Дімопулос за час другої вагітності набрала 24 кілограми. Однак зараз зірка вже з легкістю блищить в бікіні на Мальдівах. За словами артистки, правильне харчування і відповідні фізичні навантаження — головна запорука успіху. Також дуже добре допомагає масаж, обгортання з водоростей і дихальні вправи. До тренувань Санта приступила через 2,5 місяці після пологів.

Каменських на Мальдівах з гордістю показує фігуру в різних купальниках, так як скинула більше 20 кілограм і постійно розповідає, як їй вдалося цього домогтися. При цьому Каменських відмовилася від строгих дієт, походів в ресторан і шкідливої їжі.

Настя дотримується п'ятиразового харчування. Згодом її улюбленою стравою стала гречана каша. Рано вранці зірка ходить на пробіжку, а лягає до десятої вечора. Також зірка розповідала, що не збирається робити уколи краси, а довіряє обличчя професійній косметиці.

У 2017 році українська співачка Наталія Могилевська приємно здивувала шанувальників новою зовнішністю після схуднення. Заради участі в танцювальному шоу співачка і продюсер схудла на 25 кілограмів. Наталя харчувалася дрібно - по чотири-п'ять разів на день. При тому невеликими порціями. Щоб не відчувати голоду артистка завжди перекушувала і таким чином не зривалася.

Рекордсмен по схудненню-це Поліна Гагаріна, яка скинула більше 40 кг.співачка досить довго протрималася на монодієті, набагато довше рекомендованих лікарями дев'яти днів.

Суть дієти полягає в тому, щоб дотримуватися триденного раціону харчування. У перший день - тільки варений рис, у другій – відварна куряча грудка, в третій – овочі, які можна їсти сирими або приготувати на пару.

Латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес у 51 рік має дивовижне тіло. Підкачана фігура артистки не залишає нікого байдужим, адже зірка виглядає років на 20 молодше свого віку.

Під час вагітності артистка набрала більше 22 кілограмів. Цілий рік зірка займалася за спеціально розробленою методикою її тренера Трейсі Андерсон. В основу тренувань лягли активні фізичні навантаження-плавання, заняття на велотренажерах і біг. Також співачка не любить дієти, тому зробила упор на спорт і відмовилася від усіх напоїв, крім соків і смузі.

Нагадавши, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку

А ще Politeka повідомляла, що Засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці

Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських