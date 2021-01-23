Відома модель Кендалл Дженнер показала себе в хвилини релаксу

На фото Кендалл позує в бікіні, яке складалося переважно з ниточок. Зірка зовсім не бентежилася своєї фігури і демонструвала змие апетитні місця. Красуня нахилила голову, ховаючи очі за стильними окулярами. Як можна помітити, Дженнер була біля води і насолоджувалася яскравим сонечком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я хочу бути такою худою", "ти шикарна", "Навіщо я їв цю картоплю герцогині", "люблю це, атмосфера бездоганна""," Кендалл створена богами", " Побешкетуємо?", "чертовски красива"," чорт, здається я закохався в цей знімок"," вау, чертовски хороша"," красуня", " здається, ви переборщили з красою. Ви неймовірні на цьому знімку", "неймовірна Дівчина, фігура ідеал будь-якої жінки".

Ми писали, що відома модель Кайлі Дженнер спокушає формами, як і її сестра, Кендалл.

Так, пишногруда Кайлі і струнка Кендалл постали в одних халатиках. Перша приспустила одяг, який ледь не ковзав по її шовковому тілу. Шикарна красуня навіть притримала тканину, стиснувши свої груди рукою. Завершив її образ білий перуку і її фірмовий макіяж. Красуня дивилася в камеру і посміхалася.

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