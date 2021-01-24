Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова поділилася чуттєвим фото з відпустки

Кілька днів тому Наташа разом з мамою і братом вирушила на спекотний відпочинок, звідки почала ділитися серіями знімків в купальнику. При цьому дівчина не акцентує увагу на тілі, а навпаки, вся увага приділяє роздумам про життя, про комплекси і власний розвиток.

Цього разу під кадрами в бікіні Наташа розповіла, як спостерігала за сходом сонця:

"Я сіла на пірс і спостерігала світанок з найкращої точки. Мою голову відвідала така думка.

Це як ніби ти знаходишся один в цьому світі, навколо все сіро і ти не знаєш що тобі робити. Але варто з'явитися якійсь людині в твоєму житті-твої очі починають горіти, ти немов знаходиш сенс життя і твій внутрішній процесор починає працювати з якоюсь неймовірною силою.

Мабуть, у кожного зустрічалася людина, після зустрічі з яким ти змінюєш свою свідомість і починаєш мислити по-іншому. Тебе немов розбудили після довгого сну.

І не обов'язково, що це буде одна людина. На різних етапах це завжди будуть різні люди-батько, начальник, коханий / - ая, блогер, подруга/друг, тренер, автор книги або просто персонаж фільму. Ну а якщо ви таку людину ще не зустріли, то він обов'язково буде», - написала під яскравим знімком Горова.

Шанувальники також не були байдужі:

"Красуня; Супер！ Радий що ти така класна); спочатку ніби початок якоїсь Книги 😻; відмінний вигляд！); Підсумок: цінувати потрібно все, кожен момент життя💕; як написано😍 ✨; наташенька, я так тобою захоплююся!! Ти така розумничка, у всіх сенсах!!! Будь щаслива!».

Також Наташа Горова показала серію кадрів, де вона позує разом з мамою і братом на сонячному пляжі на тлі блакитної морської гладі. Дочка з мамою, немов подружки, веселяться і радіють безтурботній атмосфері, тримаючись за руки, обіймаючись і посміхаючись один одному.

На першому кадрі Наташа в милому білосніжному платтячку підморгує на камеру, поки її мама, Ірина Горова, нахилилася вперед і щось говорила крізь сміх. На другому кадрі мама ніжно обійняла вже дорослу дочку і з неприхованим почуттям любові поцілувала її в щічку. Наташа при цьому солодко заплющилася і теж склала губки як при поцілунку.

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