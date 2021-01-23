Українська співачка Світлана Лобода показала свій новий лук в стильному образі

Звичайно, знаменитість, яка багато приділяє уваги моді, не могла не поділитися свіжим фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На знімку артистка попозувала в діловому костюмі, що складається з жакета з малиновими оздобленнями і легінсів на гумці від відомого бренду Alexander McQueen. Свій наряд вона доповнила босоніжками на високих підборах.

Світлана Лобода завжди володіла стрункою фігурою і при цьому ніколи не переставала займатися спортом, тому наряд їй відмінно підійшов, підкресливши все те, чим так щедро нагородила її матінка-природа.

Треба сказати, що в діловому вбранні поп-діва виглядала елегантно і граціозно.

«У мене тут не вечірка з коктейлями.

Я вважаю за краще, щоб люди йшли з моїх шоу і їх нудило

з Alexander McQueen 🔥», - написала співачка.

Шанувальники захопилися красою 38-річної знаменитості. Багато обдарували її компліментами.

"Як завжди грандіозна😍 🔥", "обійдешся"," Королева"," красуня"," Свєта Топ", - написали в мережі.

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