Відома співачка Анна Седокова показала себе на відпочинку, захопивши фанатів
На фото Анна позує в жовтому купальнику, бейсболці і сонцезахисних окулярах. Дівчина нагнулася вперед, хвалячись пишним засмаглим бюстом, який прямо випирав. Седокова висунула язик, додаючи особливої іскри кадру. Як можна зрозуміти, красуня зараз відпочиває на морі і регулярно ділитися пікантними знімками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сподіваючись на краще, підготовлений до гіршого і не здивований нічим між ними", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Слів не треба)))", "не знаю,чи то у ані обмеження коментів в інста,чи то у мене проблеми з аккаунтом,бо я з Особистого не можу прокоментувати:(", "просто вау, акуратніше".
Ми повідомляли, що відома співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Анна Седокова показала неймовірну фігурку.
38-річна співачка поділилася у себе в Instagram фотографією з відпочинку. Анна була одягнена в бежевий купальник, який зливався з її тілом. З першого погляду можна було подумати, що красуня гола. Засмагла шкіра ідеально гармоніювала з невидимим купальником.
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