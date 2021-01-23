Солістка групи KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька вразила кадром на краю хмарочоса

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому постала в досить похмурому образі. Олександра була одягнена в чорне вбрання і чорний беретик. Вона сиділа на краю хмарочоса. Це було видно по фону - за спиною Олександри виднілися інші будівлі. Судячи з фото, артистці було зовсім не страшно сидіти на краю.

"Тіні і спогади", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Деякі шанувальники звернули увагу, що кадр вийшов занадто похмурим.

"Дуже красива на фото", "загадкове, красиве фото", "в одному фото стільки емоції", "ти до біса красива", "відмінні спогади, фото вогонь", "дуже красиве фото, успіхів вам", "красиве фото і успіхів у творчості", "якесь холодне, сумне фото, не вистачає фарб життя", "мати спогади - це добре, особливо якщо вони яскраві", - пишуть користувачі Мережі.

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