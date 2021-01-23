Американська фітнес-модель Ана Чері підготувала нове хвилююче відео для своїх шанувальників
Пікантні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Це на все життя", - підписала спокусниця.
У кадрі дівчина кружляє перед камерою і виляє стегнами в білому пляжному аутфіті
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Вона одягла трусики, корсет під бюст і сорочку, створивши досить спокусливий образ, від якого неможливо відірвати погляд.
Незважаючи на одяг видно буквально кожен сантиметр накачаного тіла красуні.
Хвилюючі вигини нікого не залишили байдужими. Шанувальники обдарували фітнес-модель захопленими компліментами.
"Такими стегнами можна будь-якого спокусити", "Хочеться вас обмацати, ви точно справжня?! Аж надто ідеально!!» ,- пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що Ана опублікувала свіже фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді.
Чері вибрала оригінальний купальник чорного кольору, який підкреслив її видатні форми. Модель максимально високо підтягнула трусики, оголивши солодкі місця. Пишний бюст спортсменки так і норовив вистрибнути з тонких клаптиків тканини, які намагалися його утримати.
Нагадаємо, що Ана Чері поплескалася на курорті, приспустивши мокрий топ з плечей
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