Американська фітнес-модель Ана Чері підготувала нове хвилююче відео для своїх шанувальників

Пікантні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Це на все життя", - підписала спокусниця.

У кадрі дівчина кружляє перед камерою і виляє стегнами в білому пляжному аутфіті

Вона одягла трусики, корсет під бюст і сорочку, створивши досить спокусливий образ, від якого неможливо відірвати погляд.

Незважаючи на одяг видно буквально кожен сантиметр накачаного тіла красуні.

Хвилюючі вигини нікого не залишили байдужими. Шанувальники обдарували фітнес-модель захопленими компліментами.

"Такими стегнами можна будь-якого спокусити", "Хочеться вас обмацати, ви точно справжня?! Аж надто ідеально!!» ,- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Ана опублікувала свіже фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді.

Чері вибрала оригінальний купальник чорного кольору, який підкреслив її видатні форми. Модель максимально високо підтягнула трусики, оголивши солодкі місця. Пишний бюст спортсменки так і норовив вистрибнути з тонких клаптиків тканини, які намагалися його утримати.

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