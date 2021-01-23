Актриса Ксенія Мішина розповіла про те, що їй довелося пережити насильство у відносинах з колишнім коханим

Відверте зізнання вона зробила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

"Я добре пам'ятаю той час, коли я знімала кімнату в трійці з чорними від цвілі стелями. Рідкісні підробітки аніматором, нескінченні проби і слова одного режисера: «тобі ніколи не стати актрисою. Ти красива, так, але ти не актриса, ти модель», - розповіла Мішина.

Ксенія зізналася, що стан безвиході, постійні розставання з маленьким Платоном, величезне почуття провини і дикий страх за дитину штовхнули її на непрості стосунки з чоловіком.

"І тут з'являється він. Перевозить мене в красиву квартиру, починаються щасливих пару місяців, в яких вдихаючи відчуття безпеки і турботи, просто не помічаю дзвіночків. Поступово я починаю відчувати, що щось йде не так. Приниження, образи під час сварок і аргументи, що я сама вивела його своєю поведінкою», - продовжила актриса.

Новий обранець поставив перед Ксенією вибір, або сім'я, або професія.

«Зриви змін, скандали, агресивні ревнощі, фактично арешти в квартирі, коли я повинна йти на роботу. Жадібність, фінансовий тиск і приниження аж до відбирання всіх подарунків. Потім в хід пішли руки. І нікого в світі, хто може захистити", - розповіла вона.

Ксенія Мішина також зізналася, що їй доводилося викликати поліцію, проте почувши про «сімейні розборки» правоохоронці просто ігнорували її виклики.

На завершення, актриса зазначила, що їй вистачило мужності поставити крапку в таких відносинах.

"Зараз я кажу спасибі за такий шлях, за те, що змогла взяти відповідальність за своє життя, почала працювати над собою, багато вчитися і поступово вибиратися.

За силу своєї душі і нескінченну віру", - написала вона.

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