Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як використовує час локдауну для вуличних розваг

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram комік опублікував відео, на якому веселився вельми забавним способом. Ткач зважився на зимовий екстрим і став з розбігу кататися на льоду. Кілька дублів з різних ракурсів і у актора вийшов справжній ролик про те, як він виробляє трюки на льоду.

"Божественний монтаж))) спасибі за цей шедевр @ viktoriya_tka4))) Ну правда, це ж бомба, а не ролик?",- підписав щасливий Ткач, розхваливши свою дружину.

У коментарях Ткачу традиційно залишили масу позитивних відгуків. Деякі стали переживати, що відео дуже різко обірвалося.

"Позитивчик наш", " хто знімав цей шедевр?", "Відмінно», «ефектно", "і після цього Юру не бачили...", "Ви просто Вау, просто вогонь», "Крутяк", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Юрій Ткач став широко відомий після того, як став одним з провідних акторів студії «Квартал 95». Крім цього, комік знімається в комедійних серіалах і бере участь в різних шоу.

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