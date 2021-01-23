Екс-солістка "ВІА Гри", фіналістка шоу "Танці з зірками" Надія Мейхер вразила яскравим образом і глибокою молитвою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала яскравий знімок, на якому вона підняла обличчя і руки вгору. Складалося враження, що артистка звертається до небес. Це неспроста, адже артистка супроводила своє фото молитвою, написаною Антуаном де Сент-Екзюпері.

"Господи, я прошу не про чудеса і не про міражи, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків. Зроби мене спостережливим і винахідливим, щоб в строкатості буднів вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали", - такими словами починається твір.

Послання Мейхер викликало справжній фурор в коментарях.

"Найкрасивіша жінка 21 століття", «як можна пройти повз і залишитися байдужим. Те саме рідкісне поєднання краси і розуму", "Надія ви дуже красива", "Надя Я вас люблю, ви еталон краси", "Боже, які правильні слова! Ідеально і красиво!", "справжня богиня", "Надя, просто розумниця", "Надія спасибі!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на фото можна розгледіти ідеальний овал обличчя 38-річної артистки.

Нагадаємо, що ефектна Мейхер показала справжній "вогонь" в червоному оксамиті: "Сила і глибина...".

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