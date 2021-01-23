Український телеведучий Володимир Остапчук посварився зі своєю дружиною Христиною

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Володимир опублікував відео, на якому детально розповів про свої розбірки з благовірною. Христина в цей час сиділа ображена на дивані.

Виявилося, що Христина попросила чоловіка знайти її на шкільній фотографії. Володимир знайшов, але невдало відкоментував зовнішність дружини.

"Сказав, що напевно дівчатка покрасивіше були в класі, але ти була ось ця. Ну що не так, я не розумію", - запитав у сторіс Остапчук.

Крім цього, він дав поетапне пояснення сварки з дружиною.

"Як посваритися з дружиною:

1) спробувати знайти її на шкільному фото.

2) Відкоментувати весь клас.

3) Знайти найдивнішу дівчинку з примруженим оком.

4) вгадати.",- описав всі стадії конфлікту Остапчук.

Варто відзначити, що сварка не виглядала постановочною або жартівливою, так як Христина дійсно була ображена. Вона зазначила, що нормально виглядала на фото і запропонувала Остапчуку показати свої дитячі фотографії.

У себе в Instagram Христина показала дитяче фото, а також зізналася, що ця затія дійсно закінчилася сваркою. Остапчук на відео виглядав оскаженілим і намагався виправдатися.

Нагадаємо, що Остапчук вразив "рельєфним" тілом, показавши свою чоловічу суперсилу:"Дівчата розхвилювалися".

Як повідомляла Politeka, пустотлива дружина Остапчука відкрила сорочку, показавши свої коштовності:"Дружба ця не для всіх...".

Також Politeka писала, що оскаженілий Остапчук показав нову квартиру, куди переїхав з дружиною:"це просто пекельне пекло".