Український телеведучий Володимир Остапчук посварився зі своєю дружиною Христиною
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Володимир опублікував відео, на якому детально розповів про свої розбірки з благовірною. Христина в цей час сиділа ображена на дивані.
Виявилося, що Христина попросила чоловіка знайти її на шкільній фотографії. Володимир знайшов, але невдало відкоментував зовнішність дружини.
"Сказав, що напевно дівчатка покрасивіше були в класі, але ти була ось ця. Ну що не так, я не розумію", - запитав у сторіс Остапчук.
Крім цього, він дав поетапне пояснення сварки з дружиною.
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"Як посваритися з дружиною:
1) спробувати знайти її на шкільному фото.
2) Відкоментувати весь клас.
3) Знайти найдивнішу дівчинку з примруженим оком.
4) вгадати.",- описав всі стадії конфлікту Остапчук.
Варто відзначити, що сварка не виглядала постановочною або жартівливою, так як Христина дійсно була ображена. Вона зазначила, що нормально виглядала на фото і запропонувала Остапчуку показати свої дитячі фотографії.
У себе в Instagram Христина показала дитяче фото, а також зізналася, що ця затія дійсно закінчилася сваркою. Остапчук на відео виглядав оскаженілим і намагався виправдатися.
Нагадаємо, що Остапчук вразив "рельєфним" тілом, показавши свою чоловічу суперсилу:"Дівчата розхвилювалися".
Як повідомляла Politeka, пустотлива дружина Остапчука відкрила сорочку, показавши свої коштовності:"Дружба ця не для всіх...".
Також Politeka писала, що оскаженілий Остапчук показав нову квартиру, куди переїхав з дружиною:"це просто пекельне пекло".