Нова дівчина бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, який є екс-чоловіком української співачки Ані Лорак, похвалилася розкішною фігуркою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала у всій красі. Лілія (так звуть красуню) сиділа на білому кріслі, виставивши вперед ніжки. Вона була одягнена в класичну світлу водолазку, яка обтягнула її видатні форми, коротенькі чорні шорти і піджак. Образ завершували чорні колготки з візерунком і високі вільні чоботи. Розкішна зачіска стала родзинкою образу дівчини.

Під фото дівчина не залишила ніяких підписів, але було видно, що вона дуже щаслива, адже її посмішка осяяла всю фотографію.

Відзначимо, що про Лілію стали говорити, коли в мережі стали з'являтися її спільні знімки з колишнім чоловіком Лорак. У мережі писали, що Мурат не просто знайомий з Лілією, а перебуває з нею у відносинах. Про саму дівчину відомо, що вона працює візажистом в Києві.

До речі, 1 січня красуня опублікувала відео з Муратом, на якому вона запалювала з ним на приватній вечірці. Дівчина танцювала в капелюсі перед своїм обранцем. В кінці конкурсу парочка пристрасно поцілувалася.

Нагадаємо, що колишній чоловік Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "неймовірно схожа на...".

Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Лорак залишив коханку і повернувся в Москву заради сім'ї: кадри "возз'єднання".

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