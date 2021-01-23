Популярний український співак Макс Барських вразив наповал видом з оголеним торсом

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист поділився дивним кадром, показавши свої нічні розваги на відпочинку. Як відомо, зараз співак знаходиться в теплих краях, звідки публікує фото з прекрасними пейзажами. Також Барських не упускає шансу похвалитися своїм ідеальним тілом.

На свіжому фото, зробленому в темряві, Макс позував без одягу. Фото вийшло змазаним, так як артист ворушився і намагався прикрити обличчя руками. Втім, шанувальники все одно змогли розгледіти сталевий прес співака.

"Заходи сонця", - підписав фото артист.

У коментарях Максу залишили масу слів захоплення.

"Які заходи сонця? Я їх не бачу. Затьмарив своїм шикарним тілом. Макс, ми дуже скучили за тобою, повертайся вже скоріше", "Ох Макс, що ж ти такий мутний тип, але спасибі хоча б іноді показуєшся", "посміхаюся, дивлячись на це фото!", "Нарешті нове фото, довгоочікуване", "Ой зайка який гарний захід", "спонтанна посмішка красива", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Макс Барських порадував прихильниць гарячими кадрами у воді. Артист був весь мокрий, коли демонстрував свій прес.

Нагадаємо, що втомлений Макс Барських з похмурим виглядом спантеличив різкою зміною іміджу:"правдою мені розбили серце".

Як повідомляла Politeka, похмурий Макс Барських опинився на краю прірви, зізнання і фото зірки вражають: «складно відчути щастя...».

Також Politeka писала, що Макс Барських потрапив у конфуз прямо під час виступу, фанати побачили зайве: "Прямо між ніг...".