Відома українська телеведуча Катя Осадча повернулася до свого улюбленого заняття

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото і відео зі зйомок «Голосу країни». Як відомо, до Нового року зірки відзняли вже частину сліпих прослуховувань, після чого всі вирушили у відпустку в теплі краї. Тепер всі артисти повернулися до роботи, про що відразу ж повідомили своїм шанувальникам.

На свіжих фото Осадча позувала в золотій блискучій сукні з рюшами. Ведуча не стала відмовлятися від каблуків, тому на її ніжках красувалися туфлі на шпильках. Поруч з красунею традиційно стояв її чоловік Юрій Горбунов, який також є ведучим шоу.

Судячи з усього, Катя Осадча не стримала радості, пов'язаної з поверненням до зйомок, тому вирішила показати шанувальникам закулісся шоу.

Нагадаємо, що в 11 сезоні «Голосу країни» змінили не всіх тренерів. Замість Дана Балана і парочки Потап і Настя крісла тренерів зайняли Надя Дорофєєва і Олег Винник.

Раніше ми писали, що Катя Осадча притулилася до коханого чоловіка, показавши справжнє щастя. Телеведуча позувала без макіяжу, що ні краплі її не бентежило. Задоволений Горбунов обійняв дружину, показавши справжню ідилію.

Нагадаємо, що Осадча з "Голосу країни" в образі злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції:"тільки його...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов засвітив втомленого Винника в кріслі "Голос країни", несподіване фото: "Аж страшно стало".

Також Politeka писала, що Осадча в сяючій сукні вразила зовнішністю за кадром "Голосу країни": "полетіли...".