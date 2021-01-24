Співачка Ані Лорак здивувала розкішним видом у вечірній сукні



Як передає Politeka.net, новим селфі артистка поділилася на своє сторінці в Instagram.



На опублікованому кадрі з ванною Ані постала в шикарній сукні. Наряд ідеально підкреслив зону декольте і приголомшливі форми співачки.

варто відзначити, що Лорак раніше публікувала фото в більш відвертому вбранні, зізнавшись, що є фанатом вечірніх суконь.



Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став Екстремальний розріз. Красуня без сорому засвітила свою струнку ніжку, від якої неможливо було відірвати очей.

"У захваті від того, як ви однаково чудово виглядаєте в оверсайз Худі і у вечірній сукні!, "Як красиво ви виглядаєте! Каролін, вам точно є 18?", "Яка красива, немає слів", - захоплювалися образів співачки в коментарях.

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