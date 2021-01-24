Співачка Ані Лорак здивувала розкішним видом у вечірній сукні
Як передає Politeka.net, новим селфі артистка поділилася на своє сторінці в Instagram.
На опублікованому кадрі з ванною Ані постала в шикарній сукні. Наряд ідеально підкреслив зону декольте і приголомшливі форми співачки.
варто відзначити, що Лорак раніше публікувала фото в більш відвертому вбранні, зізнавшись, що є фанатом вечірніх суконь.
Наряд ідеально підкреслив фігурку зірки, її пишний бюст і округлі стегна. Родзинкою сукні став Екстремальний розріз. Красуня без сорому засвітила свою струнку ніжку, від якої неможливо було відірвати очей.
"У захваті від того, як ви однаково чудово виглядаєте в оверсайз Худі і у вечірній сукні!, "Як красиво ви виглядаєте! Каролін, вам точно є 18?", "Яка красива, немає слів", - захоплювалися образів співачки в коментарях.
Співачка, яка знімала Тарзана з коханкою, розповіла правду і молить Корольову про пощаду: "Я боюся..."
Кароль в шкіряній сукні з вирізами збентежила ідеальною талією: "Просто бомба!"
Біда з легендарною Алісою Фрейндліх, нові подробиці про стан актриси: "Рідко кому вдається вибратися…»
Хрещення закінчилося нещастям для 8 киян: деталі НП
Наташа Корольова і її син від Тарзана несподівано звернулися до Ніколаєва: "Був неправий..."
Нагадаємо, що похмура Ані Лорак в обіймах красеня заговорила про біль, несподівані кадри:»Все в минулому...".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вперше за довгий час показала молодшого брата, схожість вражає: "майже одне обличчя".
Також Politeka писала, з ким Лорак провела романтичну ніч у Києві, кадри розлетілися по мережі: "у Росії не сподобалося?".