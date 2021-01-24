Українська співачка Оля Полякова показала, як вирішила трохи оновити свій імідж після відпустки

Полякова звикла звертати увагу аудиторії до себе, завдяки пікантним образам на сцені – співачка не тільки не соромиться свого тіла, але ще і з гордістю демонструє його в костюмах з блискіток і латексних міні. При цьому Оля не раз розповідала про те, як доглядає за собою і як багато часу на це йде.

По поверненню з відпустки на Мальдівах зірка вирішила оновити відтінок блонда і знову перефарбувалася, змінивши колір з золотистого, на більш холодний і на тон світліше. Кадрами з перетворенням зірка поділилася в сторіс.

Як видно, зірка активно стежить за собою – багато займається спортом, приділяє час відпочинку і добре харчується, не визнаючи жорстких дієт.

"Ніякого секрету краси-немає. Моя хороша форма і краса-це робота над собою і гени. Я не дуже схильна до повноти, тому можу дозволити собі з'їсти зайве, але не їм молочне, оскільки від нього набрякає обличчя і ноги. При цьому догляд і спорт ніхто не відміняв. Зізнаюся, що люблю займатися спортом – я дуже енергійна, а крім того, я ж даю 200 концертом на рік – це великі витрати енергії", - розповідала раніше Оля в Instagram.

Відзначимо, раніше зірка мило відзначила день народження всією сім'єю на березі океану, а сьогодні відпочиваючи на Мальдівах, отримала сотні компліментів за новий пляжний образ. Бездоганні після всіх тренувань вигини вразили навіть колег знаменитості.

"З таким фотографом і обробка не потрібна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебе з правильного місця!❤ ️ вибираємо! 12345????» ,- написала Полякова під фото і відзначила свою дочку.

Користувачі мережі відразу відповіли, в тому числі відреагувала і Санта Дімопулось:

"Мені теж потрібна така Маруся 😂❤️; М'яч не відразу помітив!😂 ; З такою фігурою обробка не потрібна ️ ️ С З Днем народження всього самого потрібного і важливого вам😇❤️; з такою фігурою теж😊; Оля,це,, непристойно"бути такою шикарною!😉 👍 ; Якщо руки золоті-то неважливо звідки вони ростуть; мені теж потрібна така Маруся 😆 💖 фігурка шик. 🔥».

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