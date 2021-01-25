Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе на світському заході

На фото Ходченкова здалася в комбінезоні з поясом на талії.. Дівчина стояла на червоній доріжці, взявшись рукою за стегно, а волосся залишила розпущеним. Світлана доповнила образ прикрасою на шиї, а сама дивилася в об'єктив камери. На другому знімку Світлана вже здалася більш близько, хвалячись своєю бездоганною зовнішністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Золотий орел", - підписала тегом знімки Ходченкова.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найяскравіша актриса російського кіно!", "У сто тисяч зірок сяяв Мосфільм від вашої краси"," Шикарний лук Світлана", " вишукано!"Погляд вогонь", "шалено красива", "обожнюю вас", "дуже красива", "найкрасивіша на планеті", "Світлана прекрасна", "найкрасивіша актриса російського кіно", "найкрасивіша дівчина, люблю Вас і надихаюся".

Повідомлялося, що відома актриса і зірка фільмів студії "Квартал 95" Світлана Ходченкова влаштувала пікантну фотосесію в ліжку на честь свого дня народження.

На своїй сторінці в Instagram знаменита блондинка розмістила сміливі кадри, на яких вона постала в приспущеній білій сорочці.

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