Шоумен Юрій Горбунов розохотив публіку соковитими кадрами й довгоочікуваною подією
Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий шоу "Голос країни" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постав з дружиною і колегою на проекті Катериною Осадчою.
Ошатний Горбунов, в костюмі-трійці кольору марсала і білій сорочці позагравав з 37-річною дружиною. На одному з фото розпалений шоумен навіть поліз до Катерини цілуватися, склавши губи "качечкою". При цьому однією рукою він обіймав кохану за талію, а та, з голлівудською посмішкою, притримувала його за плечі. Красуня позувала в кремовому топыі з воланами-рюшами і темних строгих брюках зі стрілками.
Ще на одному знімку вже Осадча запалала почуттями до чоловіка, ніжно обійнявши його ззаду. І на третьому фото Горбунов випустив "звіра" на волю, застигнувши в хижій позі.
"Вже сьогодні! О 21.00 на 1+1 «Голос країни» 11 сезон! Перезавантаження! Чекаємо з нетерпінням!", - Юрій зробив анонс у своєму пості.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Ви дуже хороші, милі, чудова пара! Юра тииигр🔥🔥🔥"
"Катерина сьогодні суперрр!!! Хороша пара!"
"Знову ця парочка. Поступіться місцем молоді"
Як відомо, Горбунов разом з дружиною є незмінними ведучими "Голосу країни". У 11 сезоні проекту змінився тренерський склад. Замість Дана Балана і парочки Потапа і Насті Каменських крісла суддів зайняли Надя Дорофєєва і Олег Винник.
Раніше ми розповідали, як Осадча показала закулісся "Голосу", поставши в золотистій сукні на запах.
"Полетіли...", - підписала зірка.
Нагадаємо, що Осадча з "Голосу країни" в образі злої королеви притулилася до Горбунова, показавши непідробні емоції:»тільки його...".
Також Politeka писала, що Осадча в сяючій сукні вразила зовнішністю за кадром "Голосу країни": "полетіли...".