Шоумен Юрій Горбунов розохотив публіку соковитими кадрами й довгоочікуваною подією

Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий шоу "Голос країни" опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постав з дружиною і колегою на проекті Катериною Осадчою.

Ошатний Горбунов, в костюмі-трійці кольору марсала і білій сорочці позагравав з 37-річною дружиною. На одному з фото розпалений шоумен навіть поліз до Катерини цілуватися, склавши губи "качечкою". При цьому однією рукою він обіймав кохану за талію, а та, з голлівудською посмішкою, притримувала його за плечі. Красуня позувала в кремовому топыі з воланами-рюшами і темних строгих брюках зі стрілками.

Ще на одному знімку вже Осадча запалала почуттями до чоловіка, ніжно обійнявши його ззаду. І на третьому фото Горбунов випустив "звіра" на волю, застигнувши в хижій позі.

"Вже сьогодні! О 21.00 на 1+1 «Голос країни» 11 сезон! Перезавантаження! Чекаємо з нетерпінням!", - Юрій зробив анонс у своєму пості.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ви дуже хороші, милі, чудова пара! Юра тииигр🔥🔥🔥"

"Катерина сьогодні суперрр!!! Хороша пара!"

"Знову ця парочка. Поступіться місцем молоді"

Як відомо, Горбунов разом з дружиною є незмінними ведучими "Голосу країни". У 11 сезоні проекту змінився тренерський склад. Замість Дана Балана і парочки Потапа і Насті Каменських крісла суддів зайняли Надя Дорофєєва і Олег Винник.

Раніше ми розповідали, як Осадча показала закулісся "Голосу", поставши в золотистій сукні на запах.

"Полетіли...", - підписала зірка.

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