"Мій робочий рік стартував зі зйомок "голосу". Сьогодні вони тривають, ну а ви, мої дорогі Передплатники, зможете побачити як проходили сліпі прослуховування вже сьогодні! Дивіться прем'єру 11 сезону і мій дебют вже в дорослому голосі", - повідомила співачка в підписі до посту.
На опублікованих кадрах суддя "голосу" постала у вільному спортивному вбранні, чим захопила своїх фанатів.
Шанувальники підтримали Надю і повідомили, що будуть з нетерпінням чекати початку шоу.
"Всі будемо дивитися і підтримувати твою команду", "Твоя команда буде найкраща", " вже сьогодні ми побачимо 11 сезон", "Я так чекала цього дня коли нарешті побачу сліпі прослуховування, відчуваю, буде круто", "дуже цікаво подивитися на тебе, як суддю в дорослому сезоні", - писали в коментарях під постом.
Відзначимо, що Надя Дорофєєва стане дебютантом у дорослому "Голосі". До цього, вона у складі групи "Время и стекло" була суддею дитячого "Голосу" в двох останніх сезонах шоу.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
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