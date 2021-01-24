Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками радісною новиною

Як передає Politeka.net , відповідний пост знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Мій робочий рік стартував зі зйомок "голосу". Сьогодні вони тривають, ну а ви, мої дорогі Передплатники, зможете побачити як проходили сліпі прослуховування вже сьогодні! Дивіться прем'єру 11 сезону і мій дебют вже в дорослому голосі", - повідомила співачка в підписі до посту.



На опублікованих кадрах суддя "голосу" постала у вільному спортивному вбранні, чим захопила своїх фанатів.

Шанувальники підтримали Надю і повідомили, що будуть з нетерпінням чекати початку шоу.



"Всі будемо дивитися і підтримувати твою команду", "Твоя команда буде найкраща", " вже сьогодні ми побачимо 11 сезон", "Я так чекала цього дня коли нарешті побачу сліпі прослуховування, відчуваю, буде круто", "дуже цікаво подивитися на тебе, як суддю в дорослому сезоні", - писали в коментарях під постом.



Відзначимо, що Надя Дорофєєва стане дебютантом у дорослому "Голосі". До цього, вона у складі групи "Время и стекло" була суддею дитячого "Голосу" в двох останніх сезонах шоу.



Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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