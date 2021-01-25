Відома модель Кайлі Дженнер показала себе під час відпочинку

На фото Кайлі позує в купальнику, сидячи на матраці на галявині. Зірка доповнила образ чокером, а поруч можна побачити окуляри, які Дженнер зняла. Дівчина залишила волосся розпущеним, а погляд відвела від камери. Модель насолоджувалася сонечком і хвалилася пишними формами, які майже не приховав купальник. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Я сумую за літом", - написав адміністратор профілю під фото.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кайлі королева епохи", "я просто закоханий", " ви просто мила мс. Кайлі", "Привіт, я новий шанувальник", "ти красивіше ангела", " Ти змушуєш мене відчувати себе VIP-персоною. І я так сильно тебе люблю. Схоже, я знаю тебе довгий час", "Реально жарко", "Ох, хлопці, вона реально гаряча", "Кайлі, тобі не потрібно пояснювати, що Ти королева".

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Зірки похвалилися красивими фігурами, при цьому шанувальники додали їх образам трохи сяйва. Так, Анастасія постала в зеленому купальнику, який сяяв стразиками, а Кайлі в бежевому бікіні, блискучому рожевими стразами.

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