Через різке погіршення погодних умов в Україні оголосили штормове попередження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, на неділю та понеділок, 24 і 25 січня, в Україні оголосили штормове попередження.

Повідомляється, що на Правобережжі України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а в західних областях України очікується невеликий дощ і мокрий сніг.

В понеділок, 25 січня, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях буде значний сніг, хуртовини, а на дорогах очікується ожеледиця, місцями снігові замети (перший рівень небезпеки, жовтий).

За даними ДСНС, у більшості західних областей буде утворення снігового покриву висотою 5-10 см, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - 10-20 см.

Також українські рятувальники попередили, що погодні умови можуть призвести до перебоїв в енергозабезпеченні населених пунктів на Правобережжі України, а в західних областях складні погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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