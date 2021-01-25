Американська актриса Меделін Петш, яка прославилася завдяки ролі в серіалі " Рівердейл», продовжує вражати фігурою і зовнішністю

Молода актриса зі стрункою фігурою є активним користувачем мережі. Дівчина постійно ділиться новими фото і розповідає про життя, про те, як проходять зйомки і ділиться особистими лайфхаками краси.

У той же час глядачі часто ставлять під сумнів природність зовнішності Петш і припускають, що її губи, волосся і вії – результат роботи фахівців, а не її власний. Меделін дуже дратується від подібних питань і жорстко зазначає, що у неї все своє – волосся, губи, ніс, колір волосся і навіть сідниці. Локони Меделін дійсно завжди були яскравого рудого відтінку, як і світлі брови, що зробило її особливо привабливою.

Однак нарощені вії і збільшені губи користувачі Instagram помітили давно. Фанати відзначають, що у Петш добре помітні невеликі валики над верхньою губою, які з'являються при надмірному введенні філерів. До того ж, на більш ранніх фотографіях губи виглядають трохи тонше.

При цьому у зірки правда струнка фігура: вона важить 48 кг при зрості 167 см.з 14 років зірка дотримується вегетаріанства і заявляє, що завдяки відмові від м'яса, молока і яєць відчуває себе набагато здоровіше.

Фанати вседа завалюють артистку коментарями:

«вау ти красива 😍❤️; Ти мій кумир, я тебе люблю 💕; королева👑; Королева 😍❤️; найсексуальніший чоловік 😍; 🌷Красива; 😍Просто красиво👌🏽; У мене щелепа ногу відбила 😮; Краса❤️; Легка закуска; Королева ідеальна 💕; Лана Дель Рей ? Хахаха"»

Раніше красуня Меделін вирішила поділитися в Instagram своїми кращими фото зі зйомок і декількома закадровими фото, на яких постала не тільки в червоній сукні і в обіймах подруги, але ще і новим образом, який раніше в серіалі не був показаний.

Варто відзначити, що в реальному житті закохана пара Шеріл і Тоні є кращими подругами. Більш того, Меделін була в якості подружки нареченої у Ванесси Морган і заступалася за неї тоді, коли на зірку накинулися з критикою за раптове розлучення, та ще й під час вагітності.

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