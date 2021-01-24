Колишнього хлопця російської співачки і блогера Ольги Бузової госпіталізували з травмами
Репер Давид Манукян, більш відомий як Dava, звернувся до лікарні з сильним болем, повідомляють російські ЗМІ.
Згідно з даними, неприємний інцидент стався з артистом під час репетиції проекту "Танці з зірками".
"Вже в лікарні, куди Дава звернувся з сильним болем, лікарі діагностували у артиста вивих в плечовому суглобі. Здається, під час репетиції чоловік думав зовсім не про танці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, про розрив відносин зі своїм бойфрендом Ольга Бузова повідомила 22 січня. Всупереч наміру не афішувати причини розставання співачка все-таки зізналася, що Давид їй зраджував і бив.
Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"
Коханка колишнього чоловіка Ані Лорак в міні-шортиках показала, чим спокушає Мурата: фото красуні
Меган Маркл в небезпеці: батько герцогині втомився мовчати і видав правду про доньку, "чиста брехня, що вона..."
Колишня дружина Потапа попустувала біля басейну в розв'язних позах, Каменських обзаздриться: "Я завжди відчуваю..."
Хрещення закінчилося нещастям для 8 киян: деталі НП
Співачка також розмістила скріншот одного зі своїх постів про екс-бойфренда, який прокоментувала його мати, назвавши "сонячним дивом".
"Може, пора розповісти твоїй мамі, яке ти Чудовисько насправді? Ти мене б'єш, плюєш в обличчя і ображаєш", - написала Бузова.
Нагадаємо, 35-річна Бузова влаштувала Безсоромні танці в ультра-міні і поплатилася: "навіть труси видно"
Як повідомляла Politeka, іменинниця Бузова налякала змінами в зовнішності поруч з красунею-сестрою: "обличчя розплющило"
Також Politeka писала, що розповніла Бузова з новою зачіскою показала, як виглядає після Мальдів: "мене це бісить"