Колишнього хлопця російської співачки і блогера Ольги Бузової госпіталізували з травмами

Репер Давид Манукян, більш відомий як Dava, звернувся до лікарні з сильним болем, повідомляють російські ЗМІ.



Згідно з даними, неприємний інцидент стався з артистом під час репетиції проекту "Танці з зірками".



"Вже в лікарні, куди Дава звернувся з сильним болем, лікарі діагностували у артиста вивих в плечовому суглобі. Здається, під час репетиції чоловік думав зовсім не про танці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про розрив відносин зі своїм бойфрендом Ольга Бузова повідомила 22 січня. Всупереч наміру не афішувати причини розставання співачка все-таки зізналася, що Давид їй зраджував і бив.

Співачка також розмістила скріншот одного зі своїх постів про екс-бойфренда, який прокоментувала його мати, назвавши "сонячним дивом".



"Може, пора розповісти твоїй мамі, яке ти Чудовисько насправді? Ти мене б'єш, плюєш в обличчя і ображаєш", - написала Бузова.

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