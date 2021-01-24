Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе в новому пікантному образі

На фото Анфіса позувала в мереживній білизні, показавшись біля туалетного столика. Чехова без сорому хвалилася пишними формами, спокусливо піднявши одну ніжку. Волосся зірка зібрала у вузол, а погляд відвела від об'єктива камери. Кадр вийшов дуже спокусливим і запалюючим, адже красуня розбурхує ідеальними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Занадто розумна, занадто амбітна.

Змінись, повернися до мене слабкою своєю стороною!"

Я так багато змінювалася, що бачу тепер усвідомлено:

"Залишайся лише з тим, з ким ти можеш залишитися собою!",- написала Чехова під фото.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже красиво. На шикарному тілі, шикарне білизна", "Анфіса, ви-ідеальна", "Боже, яка розкіш, ви шикарна жінка", "абсолютно вірно.Ви дуже красива жінка", "ось це жінка".

Ми писали, що відома телеведуча Анфіса Чехова показала, як проводить відпочинок.

Знаменитість стояла біля вікна, притиснувши рукою біле простирадло, а з-під неї стирчали пружні сідниці в трусиках.

Анфіса зачесала за вушко волосся, опустивши очі і зробивши образ якимось загадковим.

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