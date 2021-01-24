Відомий російський шоумен Максим Галкін показав, як вони з сином та донькою виконують "чоловічі" хатні обов'язки
Як передає Politeka, відповідне відео Галкін опублікував у своєму акаунті в соцмережі.
Так, Галкін зняв п'ятихвилинне відео про те, як він ремонтує поріг в будинку, і йому в цьому охоче допомогають їхні з Аллою Пугачовою діти.
При цьому Галкін вчить свого сина, як правильно тримати інструменти, і що потрібно робити. Хлопчик з радістю допомагає батькові, і внього це гарно виходить.
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"Поріг розхитався. Металева пластина, що закриває стик між паркетом кімнати та сходової площадки. Я залучив Гарика, щоб закріпити поріг. Він був у захваті!" - написав Галкін під відео.
Фоловери артиста похвалили його за правильне виховання сина. Однак були і ті, хто дорікнув Галкіну через мовчання з приводу вчорашніх подій у Росії.
"Дивилась до кінця, чудове, правильне чоловіче виховання", "Який молодець! Помічник", "Хазяйновитий чоловік комусь дістанеться!", "Максим сам не цурається ремонтних робіт і сина залучає! Молодець, оце чоловіче виховання!", "Може ти висловишся про вчорашнє краще?" - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна вирішила змінити зачіску Пугачової і довела брата.
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