Королева Великобританії Єлизавета II планує позбавити Меган Маркл, яка втекла в США, важливих привілеїв

Коли американська актриса вийшла заміж за британського принца Гаррі, вона отримала не тільки статус герцогині Сассекської, а й заступництво над двома важливими патронатами. Так, Маркл повинна була курирувати Національний театр і Асоціацію університетів Співдружності.

Герцогиня Сассекська виконувала свої обов'язки до початку 2020 року, коли вони з чоловіком несподівано вирішили покинути Букінгемський палац і зректися своїх титулів і обов'язків.

Втім, британські видання з посиланням на впливового королівського експерта Річарда Ідена стверджують, що навіть під час життя в палаці Макрл «абсолютно нічого не зробила» для театру. У зв'язку з цим королева планує позбавити дружину свого онука патронажу над організацією і передати це право принцу Едуарду або Софі Уессекській.

Відзначимо, що зараз добігає кінця термін в 12 місяців, який королівська сім'я давала принцу Гаррі і Меган Маркл на те, щоб вони могли передумати і повернутися до виконання своїх обов'язків, не втративши титули.

За даними ЗМІ, зараз скандальна пара хоче продовжити цю угоду ще на рік, зберігши за собою можливість при бажанні повернутися до Великобританії.

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