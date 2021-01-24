Королева Великобританії Єлизавета II планує позбавити Меган Маркл, яка втекла в США, важливих привілеїв

Коли американська актриса вийшла заміж за британського принца Гаррі, вона отримала не тільки статус герцогині Сассекської, а й заступництво над двома важливими патронатами. Так, Маркл повинна була курирувати Національний театр і Асоціацію університетів Співдружності.

Герцогиня Сассекська виконувала свої обов'язки до початку 2020 року, коли вони з чоловіком несподівано вирішили покинути Букінгемський палац і зректися своїх титулів і обов'язків.

Меган Маркл

Втім, британські видання з посиланням на впливового королівського експерта Річарда Ідена стверджують, що навіть під час життя в палаці Макрл «абсолютно нічого не зробила» для театру. У зв'язку з цим королева планує позбавити дружину свого онука патронажу над організацією і передати це право принцу Едуарду або Софі Уессекській.

Популярні новини зараз

Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі: "Люди йшли з шоу і їх нудило"

Горбунов засвітив втомленого Винника в кріслі "Голос країни", несподіване фото: "Аж страшно стало"

Кароль в шкіряній сукні з вирізами збентежила ідеальною талією: "Просто бомба!"

Бунтарка Джолі зі стрижкою "їжачок" здивувала зовнішністю до операцій і всесвітньої слави: "Пацанка"

Олена Кравець з "Квартал 95" екстрено попросила про допомогу, ситуація серйозна: "Люди, будь ласка.."
Показати ще

Відзначимо, що зараз добігає кінця термін в 12 місяців, який королівська сім'я давала принцу Гаррі і Меган Маркл на те, щоб вони могли передумати і повернутися до виконання своїх обов'язків, не втративши титули.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

За даними ЗМІ, зараз скандальна пара хоче продовжити цю угоду ще на рік, зберігши за собою можливість при бажанні повернутися до Великобританії.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі жорстко поплатилися за Популярність, деталі особистої драми: "стали жертвами...".

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл в небезпеці: батько герцогині втомився мовчати і видав правду про дочку, "чиста брехня, що вона...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл зробила пластичну операцію, хірург видав деталі: "Переплюнула навіть Кейт Міддлтон...".