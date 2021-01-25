Українські знаменитості воліють вибирати досить сміливі і яскраві прикраси, виходячи на сцену

Багато артисток відповідально підходять не тільки до вибору одягу, але ще і ретельно підбирають аксесуари, які доповнять їх луки. Представляємо вашій увазі топ добірку фото знаменитостей з різним стилем прикрас, кому краще підходять діаманти, а кому платина:

Яскрава співачка Джамала любить балувати публіку на сцені досить пікантними образами-безліч кілець, масивні сережки і потрійні Кольє. У той же час в повсякденності співачку можна побачити в скромному кольє з підвіскою у вигляді імені, підвіскою-зірочкою, браслетах і з акуратним кільцем з жовтого золота, яке їй подарував на весіллі чоловік.

Настя Каменських намагається завжди бути в тренді, тому не скупиться на оригінальні прикраси і не любить надягати щось лаконічне. На сцені зірка блищить з масивними сережками, купою браслетів і з блискітками.

Відзначимо, у Насті кілька видів пірсингу вуха, тому співачка носить відразу кілька моделей сережок. Також вона часто носить широкі металеві чокери, кулон у вигляді літери "N".

Надя Дорофєєва любить надягати прикраси з масивними елементами, в цілому вона вважає за краще виразні і дуже помітні прикраси: золоті масивні ланцюжки, сережки і круглі браслети. Дівчина одягає відразу кілька пар прикрас.

А ось Віра Брежнєва вважає, що для неї метали абсолютно рівноцінні, вони не викликають якихось емоцій, але у неї обручку з платини-вона, кажуть, міцніше. В цілому Брежнєва любить безкомпромісний мінімалізм.

Ані Лорак віддає перевагу сережкам різного розміру, адже в елегантних нарядах робить акценти на обличчя і помолоділий вигляд. Найчастіше це витончені звисають прикраси, які візуально подовжують шию і обличчя.

А ось Тіна Кароль є представником відомого ювелірного бренду, тому створювати образи співачці допомагають стилісти. В арсеналі Тіни багато коштовностей з червоного і жовтого золота. Діва любить прикраси зі східними нотами: вони прекрасно підкреслюють елегантність і жіночність її амплуа.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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