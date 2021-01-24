Відома актриса Ольга Сумська порадувала шанувальників початком нового театрального сезону і квітучим виглядом

54-річна українська актриса Ольга Сумська продовжує радувати шанувальників бездоганним виглядом і новими творчими роботами. У своєму Instagram артистка анонсувала початок своїх гастролей і похвалилася новими фотографіями, пише Politeka.net.

У своїй черговій публікації Ольга Сумська похвалилася яскравими селфі та відео, а також цікавими знімками зі своїми колегами - акторами театру, які разом з нею виступатимуть на українських театральних сценах в рамках нового гастрольного туру з виставою "Майстер і Маргарита".

На знімках Ольга Сумська ще раз довела, що вік для неї не має значення і навіть в 54 роки можна виглядати бездоганно, подаючи приклад багатьом жінкам. На знімку актриса позує в білосніжному худі з розпущеним по плечах волоссям, які були укладені з рівним проділом прямими локонами. Артистка похвалилася бездоганним макіяжем в нюдових тонах, ідеальним тоном шкіри та м'яко підкресленими матовою рожевою помадою губами.

Серед знімків Сумської також виявилися і спільні кадри з трупою, де актриса стоїть в центрі з величезним букетом квітів і, посміхаючись, робить селфі на пам'ять.

Також Ольга Сумська сфотографувалася і з актором театру і кіно Сергієм Поздняковим, який на одному з кадрів ніжно обійняв її ззаду і притиснувся до її м'якого білявого волосся, а на другому фото сама Ольга обійняла колегу за шию. Обидва актори були задоволені і позували для знімка з посмішкою на обличчях.

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Шанувальники Ольги Сумської були раді приємним новинам, які їм повідомила актриса, і, як завжди, зробили їй багато компліментів в коментарях, оцінивши зачіску, бездонні очі і бездоганну зовнішність артистки.

"Шикарна зачіска, Ольга", "Вічно молоді" ,"Я обожнюю твої красиві очі", "Прима", "Красуня! Удачі і натхнення в новому сезоні",- написали фоловери до її публікації.

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