Відомий російський співак Філіп Кіркоров виступив на підтримку Володимира Путіна, нарвавшись на хвилю невдоволення з боку росіян

Напередодні по всій Росії пройшли масштабні акції протесту, в ході яких росіяни висловлювали своє невдоволення нинішньою владою в країні на чолі з президентом Володимиром Путіним, а також вимагали звільнення опозиціонера Олексія Навального.

Кіркоров відзначився висловлюванням на тему мітингів ще за кілька днів до їх проведення, закликаючи блогерів не агітувати людей брати участь у протестах. А вже за підсумками протестів співак опублікував у своєму Instagram новий пост – цього разу з неприкритими лестощами на адресу Путіна.

"Я радий, що наші погляди збігаються, так оцінювати ситуацію може тільки людина з «широко відкритими очима»! Мужність істинного лідера - не ховатися за спинами підлітків і дітей. Вчора була принизлива провокація", - заявив співак.

Він засудив протестувальників за якісь "погроми» і " закидання ведмедя сніжками", натякаючи на окремі інциденти з минулих акцій.

"Ми живемо у вільній країні, де кожен має право на свою думку, і публічно підтримати свого Президента - це лише крихітна подяка за впевненість у завтрашньому дні #Путинлучшийпрезидент", - підсумував Кіркоров.

Свій пост він супроводив фотографією Путіна, на якій за головою російського президента видніється світла пляма, схожа на німб.

У коментарях багато росіян розкритикували співака за таку позицію.

"Підлизав", "Правильно від Вас Алла Борисівна відписалася", "мінус один кумир", "багатим легко говорити. А ті роботяги на заводі? Згодні з вами?", "Скільки совість коштує?", "Я думала про вас набагато краще. Відписка", "це ж скільки вам заплатили?", "Від забавного блазня до нерукопожатного клоуна всього пара постів", - пишуть люди.

Відзначимо, що ще після першого провладного поста Кіркорова в мережі помітили, що від нього в Instagram відписалася колишня дружина Алла Пугачова.

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